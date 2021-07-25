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25.07.2021  12:15   

Игорь Терехов сел за руль ретро-трамвая (фото)

В городе проходит парад и выставка трамваев разных лет производства. Главной фишкой мероприятия будет участие ретро-трамвая МТВ - 82.


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Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ с места события. Колонна трамваев во главе с самым новым на сегодняшний день низкопольным вагоном Т3-ВПНП ровно в 11:00 отправилась от Сергиевской площади. В колонне также представлены единственный в городе двухдверный вагон Т3, два вагона Т6 разных модификаций и ретро-вагон МТВ-82.
 
Стать пассажирами вагонов, участвующих в параде, смогли все желающие. Для этого необходимо было прийти на место старта (остановка «Сергиевская площадь») в 10:45 и занять места в вагонах.
 
Во время парада вагоны проследуют мимо Южного вокзала и Госпрома до парка имени Горького. На остановке «Госпром» предусмотрена короткая остановка, на которой можно будет перейти в другой вагон и продолжить поездку на нем.
 
После разворота вагонов возле парка имени Горького колонна трамваев вернется на пр. Независимости к Госпрому.
 
Именно там будет проходить выставка трамваев.
 
Парад трамваев проходит в Харькове
 
На 115-летие харьковского трамвая Игорь Терехов в роли вагоновожатого провез пассажиров в ретро-вагоне от Сумского рынка - пр. Независимости.. По его словам, чтобы сесть за управление данным трамваем, он прошел специальное обучение. "Вести харьковчан и всю свою команду очень ответственно", - подчеркнул Терехов.
 
Среди пассажиров ретро-вагона были и действующие водители трамваев. Один из них, имеющий многолетний стаж работы, за вождение поставила руководителю города оценку (12 из 12 баллов).
 
Игорь Терехов отметил, что с момента первого выхода трамвая он очень преобразился и изменился."Наша задача, чтобы в ближайшие 4 года полностью обновить трамвайный парк техникой нового поколения. Мы не намерены убирать трамвайные маршруты."
 
Он также поблагодарил коллективы трамвайных депо, которые ежедневно готовят и обслуживают подвижной состав. "Я преклоняюсь перед трудом всех наших водителей трамваев, теми, кто готовит трамваи на маршруты. Большое вам спасибо, за ваш нелегкий труд."
 
Игорь Терехов прокатил на ретро-трамвае МТВ - 82 харьковчан
 
Выставка трамваев за Госпромом в Харькове
Выставка трамваев за Госпромом в Харькове.
 
Справка: Движение ставшего уже уже привычным электротранспорта было торжественно открыто 3 июня 1906 года. 12 узкоколейных моторных вагонов производства MAN вышли по маршруту Павловская площадь – Балашовский вокзал протяжённостью 3,8 км. Линия проходила по ул. Петинской (Плехановская), Змиевской (пр. Гагарина), Нетеченской, Подольскому мосту, Подольскому (ул. Гамарника) и Костюринскому переулкам. В том же году построен Петинский трамвайный парк, находившийся у Ремесленного училища.
 
Тэги:  харьков, трамвай
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