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25.07.2021  13:13   

Снова пекло: на Харьков надвигается антициклон

В первой половине следующей недели погодные условия на Харьковщине будут формироваться под влиянием антициклона.

Аномальная жара в Харькове ожидается с 26 по 30 июля 2021 года. Новости Харькова
 
Об этом РЕДПОСТ стало известно в Харьковской региональном центре гидрометеорологии.Синоптики отмечают, что благодаря антициклону будет сохраняться сухая погода, а температура будет постепенно повышаться.
  • 26 июля (понедельник). Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо - восточный, 5 - 10 м / с. Температура воздуха ночью 13 - 18 °, днем 28 - 33 °. По городу без опадив.Температура воздуха ночью 14 - 16 °, днем 29 - 31 °.
  • 27 июля (вторник). Переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 5 - 10 м / с. Температура воздуха ночью 15 - 20 °, днем 28 - 33 °.
  • 28 июля (среда). Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5 - 10 м / с.Температура воздуха ночью 16 - 21 °, днем 29 - 34 °.
Радиационный фон окружающей среды в Харькове на 25 июля составляет 12 мкР / час.
 
В период с 26 по 30 июля в лесах Харьковской области будет преобладать чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.
 
Напомним температурные рекорды в Харькове в прошлом:
  • 26 июля: max + 35,7 ° (2015), min + 10,1 ° (1956 г.).
  • 27 июля: max + 36,3 ° (2010 г.), Min + 9,5 ° (1985 г.).
  • 28 июля: max + 37,1 ° (1936 г.), Min + 11,0 ° (1985 г.).
Напомним, из-за аномальной жары на Харьковщине запрещено движение большегрузных автомобилей.
 
Источник:   Гидрометцентр
 Тэги:  харьков, погода, синоптики
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