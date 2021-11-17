17.11.2021 10:36 Евгений Клочко

Украинским врачам будут выдавать жилье в лизинг

Министр здравоохранения Украины подписал договор о сотрудничестве с ЧАО «Укрфинжилье».

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Подписание данного договора, отмечают в профильном министерстве, позволит претендовать на жилье всем медицинским работникам, которые получают заработную плату за счет средств государственного или местных бюджетов.

По словам Виктора Ляшко, кроме повышения заработной платы с 1 января 2022 года у украинским медицинских работников теперь появилась возможность уверенно инвестировать в жилье.

«Подписание этого документа – это возможность нашим врачам и медсестрам уверенно планировать свое будущее именно в Украине.

Убежден, что внедрение этой программы найдет отклик в семьях медицинских работников. Речь идет о возможности взять жилье в лизинг и, платя сумму обычной аренды, через некоторое время получить право собственности на жилье», – отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Также минздрав разрабатывает механизм компенсации лизинговым платежей стоимости жилья в случае перехода медработника в в медицинское учреждение в другом регионе.

Напомним, Кабинет министров Украины изменил условия программы «Доступная ипотека 7%» . «Доступные кредиты» стали доступны для физических лиц-предпринимателей, у которых доход за один финансовый год составляет до 50 миллионов гривен.

Теперь данная категория граждан сможет получить льготные кредиты по ставке 12% годовых до 1 миллиона гривен без условий залога. Оформление кредита может быть составлено при помощи поручительства.