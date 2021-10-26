    
Главная Новости Харькова Экономика и промышленность Кабинет министров Украины изменил условия программы «Доступная ипотека 7%»
26.10.2021  10:05   Виталий Хиневич

Кабинет министров Украины изменил условия программы «Доступная ипотека 7%»

Правительство Украины приняло постановление, направленное на привлечение большего количества участников в государственные программы.

"Доступные кредиты" в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины. 
 
Отмечается, что 21 октября 2021 года Кабинет Министров Украины принял постановление, при помощи которого изменяется процедура участия в государственных программах «Доступная ипотека 7%» и «Доступные кредиты 5-7-9%». 
 
В частности сообщается, что разработана программа финансового лизинга для субъектов микро, малого и среднего предпринимательства. 
 
Одним из основных направлений остается развитие рынка финансовых услуг, а именно кредитования предпринимателей, создание условий для работы ипотечных механизмов. 
 
«Доступные кредиты» теперь стали доступны для физических лиц-предпринимателей, у которых доход за один финансовый год составляет до 50 миллионов гривен.
 
Теперь данная категория граждан сможет получить льготные кредиты по ставке 12% годовых до 1 миллиона гривен без условий залога. Оформление кредита может быть составлено при помощи поручительства. 
 
Кроме этого, отменены возрастные ограничения по отношению к недвижимому имуществу. Однако данное правило не распространяется на объекты недвижимости в областных центрах, где численность населения свыше 1 миллиона, которые приняты в эксплуатацию или реконструированы не ранее 10 лет.
 
Увеличен предел возможного превышения площади предмета ипотеки с 20% на 40% от нормативной площади, оплачиваемой заемщиком самостоятельно.
 
Таким образом, суммарная площадь теперь может составить порядка 50 квадратных метров на одного человека, также возможно еще 40% дополнительно по желанию. В таком случае стоит учесть, что дополнительные квадраты будут оплачиваться в полном объеме.
 
В правительстве склонны полагать, что данные нормы позволят нарастить объемы ипотечного рынка и привлекут большее число граждан желающих оформить кредит.
 
Напомним, в марте текущего года начала работать государственная программа «Доступная ипотека 7%». И для покупателей она несет как преимущества, так и риски, отмечают риэлторы.
 
Источник:   Министерство финансов Украины
 Тэги:  кредиты, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.09 Экономика и промышленность Штрафы за просроченные кредиты: кто может не бояться санкций 04.03 Криминал и происшествия Мошенники, оформлявшие онлайн-кредиты на граждан, предстанут перед судом (ФОТО) 18.02 Власть Игорь Терехов: Кредиты помогают Харькову развиваться
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 