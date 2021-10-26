26.10.2021 10:05 Виталий Хиневич

Кабинет министров Украины изменил условия программы «Доступная ипотека 7%»

Правительство Украины приняло постановление, направленное на привлечение большего количества участников в государственные программы.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Отмечается, что 21 октября 2021 года Кабинет Министров Украины принял постановление, при помощи которого изменяется процедура участия в государственных программах «Доступная ипотека 7%» и «Доступные кредиты 5-7-9%».

В частности сообщается, что разработана программа финансового лизинга для субъектов микро, малого и среднего предпринимательства.

Одним из основных направлений остается развитие рынка финансовых услуг, а именно кредитования предпринимателей, создание условий для работы ипотечных механизмов.

«Доступные кредиты» теперь стали доступны для физических лиц-предпринимателей, у которых доход за один финансовый год составляет до 50 миллионов гривен.

Теперь данная категория граждан сможет получить льготные кредиты по ставке 12% годовых до 1 миллиона гривен без условий залога. Оформление кредита может быть составлено при помощи поручительства.

Кроме этого, отменены возрастные ограничения по отношению к недвижимому имуществу. Однако данное правило не распространяется на объекты недвижимости в областных центрах, где численность населения свыше 1 миллиона, которые приняты в эксплуатацию или реконструированы не ранее 10 лет.

Увеличен предел возможного превышения площади предмета ипотеки с 20% на 40% от нормативной площади, оплачиваемой заемщиком самостоятельно.

Таким образом, суммарная площадь теперь может составить порядка 50 квадратных метров на одного человека, также возможно еще 40% дополнительно по желанию. В таком случае стоит учесть, что дополнительные квадраты будут оплачиваться в полном объеме.

В правительстве склонны полагать, что данные нормы позволят нарастить объемы ипотечного рынка и привлекут большее число граждан желающих оформить кредит.

Напомним, в марте текущего года начала работать государственная программа «Доступная ипотека 7%». И для покупателей она несет как преимущества, так и риски, отмечают риэлторы.