От Журавлевки до "Стрелки": прогулка будущим "Зеленым каркасом" Харькова (фото)

Зеленая сеть экомаршрутов — это более 62 км освещенных вело- и пешеходных дорожек с водопроницаемым покрытием в долинах рек.
Идею проекта по объединению всех парковых зон города в одну сеть зелеными коридорами с пешеходными и велосипедными дорожками поддержал Игорь Терехов.
Мечтайте и действуйте – день создан для воплощения самых смелых замыслов. Представится шанс добиться успеха в самых сложных делах.
Ясная погода сохранится в Харькове с утра до вечера. Без осадков.
Ежегодно 26 октября отмечается добрый праздник – День приятных неожиданностей.
влажность:
давление:
ветер: