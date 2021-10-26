26.10.2021 10:25 Василий Голосный

От Журавлевки до "Стрелки": прогулка будущим "Зеленым каркасом" Харькова (фото)

Зеленая сеть экомаршрутов — это более 62 км освещенных вело- и пешеходных дорожек с водопроницаемым покрытием в долинах рек.

Идею проекта по объединению всех парковых зон города в одну сеть зелеными коридорами с пешеходными и велосипедными дорожками поддержал Игорь Терехов.

Проект предполагает создание набережных, пляжной зоны и мостиков для переходов с острова на остров, и обязательно велодорожек, которые свяжут Гидропарк с центром города.

На следующем этапе Харьков может продвинуться еще дальше — соединить все парковые зоны города в одну сеть зелеными коридорами с пешеходными и велосипедными дорожками, то есть превратить всю городскую природу из изолированных парковых зон в единую систему.

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