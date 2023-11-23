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23.11.2023  08:42   Рита Парфенова

У передмісті Харкова у власному будинку згорів чоловік

Увечері 22 листопада у Дергачівській громаді на Харковщині трапилася пожежа в приватному житловому будинку.

вогонь

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, пожежа сталася близько сьомої години вечора в селі Прудянка Дергачівської громади.
 
Загоряння виникло у приватному житловому будинку. До місця виклику прибули рятувальники 63-го Державного пожежно-рятувального посту та 53-ї Державної пожежно-рятувальної частини. На момент їх прибуття площа пожежі склала 30 кв.м.
 
В осередку пожежі рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, 1976 року народження. Вогнеборці приборкали вогонь о 22:09.
 
За попередніми даними причиною виникнення пожежі могло стати необережне поводження з вогнем або порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації твердопаливної печі.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 14 разів виїжджали на гасіння пожеж, одну з яких спричинили ворожі обстріли.
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків
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