23.11.2023 08:42 Рита Парфенова

У передмісті Харкова у власному будинку згорів чоловік

Увечері 22 листопада у Дергачівській громаді на Харковщині трапилася пожежа в приватному житловому будинку.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, пожежа сталася близько сьомої години вечора в селі Прудянка Дергачівської громади.

Загоряння виникло у приватному житловому будинку. До місця виклику прибули рятувальники 63-го Державного пожежно-рятувального посту та 53-ї Державної пожежно-рятувальної частини. На момент їх прибуття площа пожежі склала 30 кв.м.

В осередку пожежі рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, 1976 року народження. Вогнеборці приборкали вогонь о 22:09.

За попередніми даними причиною виникнення пожежі могло стати необережне поводження з вогнем або порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації твердопаливної печі.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 14 разів виїжджали на гасіння пожеж, одну з яких спричинили ворожі обстріли.