23.11.2023 12:00 Рита Парфенова

Депутат з Харківщини відновлював залізничне сполучення задля окупантів

Служба безпеки викрила ще одного пособника, який допомагав ворогу доставляти техніку на східний фронт.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, 57-річний депутат Куп’янської міської ради після окупації міста став займатись залізничними перевезеннями для окупантів. Він очолив «Локомотивне депо Куп’янськ» у створеному агресором підприємстві «Купянская железная дорога».



На цій керівній посаді чоловік допомагав країні-агресору відновлювати залізничне сполучення з регіоном для забезпечення потреб окупаційних угруповань на східному фронті.



За вказівкою рашистів, зловмисник організовував перевезення особового складу, військової техніки та боєприпасів за допомогою залізничного транспорту з території рф до тимчасово захоплених районів Харківщини.



Ворожий пособник передав в користування військовослужбовцям рф два тепловози, що належали місцевому підрозділу АТ Укрзалізниці. Пізніше вони стали складовою частиною броньованого поїзду військових формувань рф.



Крім цього, чоловік організував вивезення за допомогою залізничного транспорту зернових культур з тимчасово окупованої території Харківської області на територію рф.



Після деокупації регіону, зловмисник втік на територію рф та переховується там від правосуддя.



Наразі фігуранту заочно оголошено підозру за ч. 1 ст. 111-2 (Пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.



Викриття правопорушника здійснювали співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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