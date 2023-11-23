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23.11.2023  11:23   Рита Парфенова

На Харківщині перевірку на диверсантів пройшли 80 осіб протягом доби

До операторів спецлінії поліції «102» упродовж доби надійшло 810 повідомлень про правопорушення та події на Харківщині.


Фото з відкритих джерел
поліція
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 80 осіб.

На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 1900 транспортних засобів.

Поліцейські упродовж доби вилучили із незаконного обігу понад 250 патронів, 5 рушниць, 7 штик-ножів, 6 автоматів, 5 гранат та інше.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 22 по 23 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів.

 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  поліція, харків
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