На Харківщині перевірку на диверсантів пройшли 80 осіб протягом доби

До операторів спецлінії поліції «102» упродовж доби надійшло 810 повідомлень про правопорушення та події на Харківщині.
Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 80 осіб.
На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 1900 транспортних засобів.
Поліцейські упродовж доби вилучили із незаконного обігу понад 250 патронів, 5 рушниць, 7 штик-ножів, 6 автоматів, 5 гранат та інше.
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23 листопада відзначається Міжнародний день акварелі.
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