23.11.2023 11:23 Рита Парфенова

На Харківщині перевірку на диверсантів пройшли 80 осіб протягом доби

До операторів спецлінії поліції «102» упродовж доби надійшло 810 повідомлень про правопорушення та події на Харківщині.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 80 осіб.



На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 1900 транспортних засобів.



Поліцейські упродовж доби вилучили із незаконного обігу понад 250 патронів, 5 рушниць, 7 штик-ножів, 6 автоматів, 5 гранат та інше.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 22 по 23 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів.