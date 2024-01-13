Який радіаційний фон в Харкові та області на 13 січня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 13 січня 2024 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 12 січня 2024 року.
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Прагнення новизни здатне прийняти будь-які форми, а звичні справи викликатимуть нудьгу. Єдине, чого слід уникати, – це суперечки.
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