13.01.2024 15:00 Дмитро Колонєй

Який радіаційний фон в Харкові та області на 13 січня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 13 січня 2024 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:

Золочів - 12

Харків - 11

Богодухів - 12

Коломак - 10

Великий Бурлук - 15

Печеніги - 13

Слобожанське - 13

Куп’янськ - 12

Красноград - 10

Лозова - 10

Ізюм -10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 12 січня 2024 року.