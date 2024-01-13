    
Главная Новини Харкова Медицина Який радіаційний фон в Харкові та області на 13 січня
13.01.2024  15:00   Дмитро Колонєй

Який радіаційний фон в Харкові та області на 13 січня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Стало відомо, який рівень радіації у Харкові на 13 січня 2024 року

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 13 січня 2024 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:

  • Золочів - 12
  • Харків - 11
  • Богодухів - 12
  • Коломак - 10
  • Великий Бурлук - 15
  • Печеніги - 13
  • Слобожанське - 13
  • Куп’янськ - 12
  • Красноград - 10
  • Лозова - 10
  • Ізюм -10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 12 січня 2024 року.

 

Источник:   Харківський регіональний центру з гідрометеорології
 Тэги:  радіація, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.01 Медицина Який радіаційний фон в Харкові та області на 12 січня 11.01 Медицина Який радіаційний фон в Харкові та області на 11 січня 10.01 Медицина Який радіаційний фон в Харкові та області на 10 січня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 