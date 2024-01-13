13.01.2024 15:39 Дмитро Колонєй
Харківські патрульні в останню мить врятували самогубцю
Харківським правоохоронцям вдалося запобігти смерті чоловіка.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Патрульну поліцію, до правоохороців звернулася схвильована жінка, яка благала допомогти її сину.
Коли патрульні Марія Бурова, Владислав Леліков та Олександр Лісовий зайшовши до житла, вони помітили у ванній кімнаті травмованого чоловіка. Він спробував завдати собі ще більше шкоди. Миттєво відреагувавши на ситуацію, інспектори перехопили руку з ножем та вмовили чоловіка його віддати.
Надалі провели чоловіка у кімнату, заспокоїли, обробили рани та контролювали його стан до приїзду бригади швидкої, яка його ушпиталила.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0