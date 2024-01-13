    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Харківські патрульні в останню мить врятували самогубцю
13.01.2024  15:39   Дмитро Колонєй

Харківські патрульні в останню мить врятували самогубцю

Харківським правоохоронцям вдалося запобігти смерті чоловіка.

Врятували в останню мить самогубцю патрульні: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, до правоохороців звернулася схвильована жінка, яка благала допомогти її сину.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Коли патрульні Марія Бурова, Владислав Леліков та Олександр Лісовий зайшовши до житла,  вони помітили у ванній кімнаті травмованого чоловіка. Він спробував завдати собі ще більше шкоди. Миттєво відреагувавши на ситуацію, інспектори перехопили руку з ножем та вмовили чоловіка його віддати.
 
 
Надалі провели чоловіка у кімнату, заспокоїли, обробили рани та контролювали його стан до приїзду бригади швидкої, яка його ушпиталила.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про врятування у Харкові від смерті дебошира-самогубця.
 
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 

 

Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  врятування, самогубство, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.01 Надзвичайні події Харківська бабуся ледь не згоріла у власній будівлі 21.08 Надзвичайні події Як рятували дівчаток у Харкові розповіли пожежники 10.08 Надзвичайні події Харківські патрульні врятували жінку від самогубства (відео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 