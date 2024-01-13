13.01.2024 16:18 Дмитро Колонєй

Росіян насильно затягують в армію: розповіді полонених окупантів на Харківщині

Про полонених загарбників на Харківщині розповів начальник пресслужби бригади “Сталевий кордон”.

Як повідомляє РЕДПОСТ , очильник пресслужби бригади “Сталевий кордон” Іван Шевцов у ефірі телемарафону поінформував, що у полон захоплено десять солдат окупаційної армії на Куп’янському минулого тижня

Полонені жаліються на холод і через відсутність обігріву;

змушені здаватися в полон;

розповідають, що морально-психологічний стан в них не зовсім потужний;

свідчать, що зазвичай їх насильно затягують в армію або йдуть воювати лише заради грошей;

іноді загарбники добровільно здаються в полон, але в переважній більшості це захоплення;

на Лимано-Куп’янському напрямку, за його словами, ворог не просунувся "ні на сантиметр".

“Наші підрозділи забезпечені усім необхідним, наші люди не мерзнуть. Ані морози, ані несприятливі погодні умови особливо ніяк не впливають на хід бойових дій“, – запевнив Шевцов.