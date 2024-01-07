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07.01.2024  18:31   Дмитро Колонєй

Найближчим часом росіяни здійснять великий наступ на Харків: фейк окупантів

Про «широкомасштабний наступ» на Харків пише британське видання The Telegraph.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, росіяни поширюють інформацію про нібито свій новий наступ.
 
В дійсністі скупчення ворожих військ для нового наступу на Харківщину наразі не спостерігається, про що заявили у ХОВА: Щоб говорити про плани ворога про будь-який наступ, він має сконцентрувати підрозділи на тому чи іншому напрямку. Наразі такої концентрації немає. Об'єктивних причин казати, що ворог найближчим часом буде здійснювати певні штурмові дії по цьому напрямку, немає.
 
Звісно, Росія не відмовилася від планів окупувати всю територію України, зокрема, Харківщину. Але немає жодних причин вважати, що найближчим часом станеться якийсь новий великий наступ.
 
Источник:   Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
 Тэги:  агрессия россии, фейк, харків
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