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07.01.2024  19:19   Дмитро Колонєй

На Харківщині ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 7 січня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали населені пункти Харквщини: Уди, Козача Лопань, Вовчанськ, Потихонове.

 

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  • На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки біля Синьківки та Іванівки Харківської області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційного удару в районі Берестового Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Табаївка Харківської області.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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