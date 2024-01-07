07.01.2024 19:19 Дмитро Колонєй
На Харківщині ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення
Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 7 січня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.
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На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали населені пункти Харквщини: Уди, Козача Лопань, Вовчанськ, Потихонове.
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На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки біля Синьківки та Іванівки Харківської області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційного удару в районі Берестового Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Табаївка Харківської області.
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