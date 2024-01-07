07.01.2024 20:14 Дмитро Колонєй
Без опалення через обстріли ворога залишається лише один будинок - Ігор Терехов
Про це мер Харкова Ігор Терехов розповів в ефірі національного телемарафону.
Без опалення через обстріли ворога залишається лише один будинок - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ
, мер Харкова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону, усі будинки, які постраждали від останніх прильотів, - з теплом, крім одного.
"Там дуже серйозні руйнації, і сьогодні підключати до нього систему опалення сенсу немає", - розповів Ігор Терехов.
Також мер зазначив, що через похолодання РФ може посилити обстріли енергетичної інфраструктури. За його словами, в Харкові заздалегідь підготувалися до цього та обладнали котельні автономними джерелами живлення. Крім того, під час блекауту харків'яни зможуть скористатися 74-ма міськими «пунктами незламності».
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