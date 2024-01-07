    
Главная Новини Харкова Влада Без опалення через обстріли ворога залишається лише один будинок - Ігор Терехов
07.01.2024  20:14   Дмитро Колонєй

Без опалення через обстріли ворога залишається лише один будинок - Ігор Терехов

Про це мер Харкова Ігор Терехов розповів в ефірі національного телемарафону.


Без опалення через обстріли ворога залишається лише один будинок - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону, усі будинки, які постраждали від останніх прильотів, - з теплом, крім одного.
 
"Там дуже серйозні руйнації, і сьогодні підключати до нього систему опалення сенсу немає", - розповів Ігор Терехов.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Також мер зазначив, що через похолодання РФ може посилити обстріли енергетичної інфраструктури. За його словами, в Харкові заздалегідь підготувалися до цього та обладнали котельні автономними джерелами живлення. Крім того, під час блекауту харків'яни зможуть скористатися 74-ма міськими «пунктами незламності».
 
Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.01 Надзвичайні події Ігор Терехов розповів, що залишається відремонтувати після обстрілу ворога 04.01 Влада 95% будинків, постраждалих від ракетних ударів, приведено до ладу, – Ігор Терехов 04.01 Влада Ігор Терехов: ворог все більше завдає ракетних ударів по центральним районам міста
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 