07.01.2024 21:27 Дмитро Колонєй

Обстріл Харкова: тисячі вибитих вікон готові встановити міжнародні фонди

Про це в ефірі національного телемарафону розповів мер Харкова Ігор Терехов.



Обстріл Харкова: тисячі вибитих вікон готові встановити міжнародні фонди



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону зазначив, що обстріли завдали серйозних збитків. Зокрема, лише внаслідок останніх атак у квартирах було вибито понад 3 тис. вікон, які комунальники вже закрили.

«Зараз працюємо з фінансовими донорами, інституціями, міжнародними фондами. Вже є певні домовленості, щоб за їхній рахунок люди отримали вікна», - повідомив Ігор Терехов.

Крім того, внаслідок обстрілів були значно пошкоджені дахи житлових будинків. Фахівці оперативно провели аварійно-відновлювальні роботи, проте покрівлі все ще потребують повноцінного ремонту.

«Ми зробили все можливе, щоби локалізувати руйнування. Дахи дуже постраждали, але ми привели їх до ладу. А коли буде можливість - повністю відремонтуємо», - зазначив Ігор Терехов.