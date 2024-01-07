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07.01.2024  21:27   Дмитро Колонєй

Обстріл Харкова: тисячі вибитих вікон готові встановити міжнародні фонди

Про це в ефірі національного телемарафону розповів мер Харкова Ігор Терехов.


Обстріл Харкова: тисячі вибитих вікон готові встановити міжнародні фонди
Як повідомляє  РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону зазначив, що обстріли завдали серйозних збитків. Зокрема, лише внаслідок останніх атак у квартирах було вибито понад 3 тис. вікон, які комунальники вже закрили.
 
«Зараз працюємо з фінансовими донорами, інституціями, міжнародними фондами. Вже є певні домовленості, щоб за їхній рахунок люди отримали вікна», - повідомив Ігор Терехов.
 
Крім того, внаслідок обстрілів були значно пошкоджені дахи житлових будинків. Фахівці оперативно провели аварійно-відновлювальні роботи, проте покрівлі все ще потребують повноцінного ремонту.
 
«Ми зробили все можливе, щоби локалізувати руйнування. Дахи дуже постраждали, але ми привели їх до ладу. А коли буде можливість - повністю відремонтуємо», - зазначив Ігор Терехов.
Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків, агрессия россии
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