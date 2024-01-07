Харків під ракетним обстрілом, пролунали вибухи

Мер Харкова Ігрр Терехов повідомив про ворожій удар.
Як повідомляє РЕДПОСТ мер Харкова Ігор Терехов поінформува про обстріл міста:
"Харків під ракетним ударом. У місті пролунало вже кілька вибухів."
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