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07.01.2024  22:11   Дмитро Колонєй

Харків під ракетним обстрілом, пролунали вибухи

Мер Харкова Ігрр Терехов повідомив про ворожій удар.

Як повідомляє РЕДПОСТ мер Харкова Ігор Терехов поінформува про обстріл міста:

"Харків під ракетним ударом. У місті пролунало вже кілька вибухів." 

 

 

Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків, агрессия россии
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