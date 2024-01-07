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07.01.2024  23:51   Дмитро Колонєй

Окупанти влучили поряд із приватними будинками - Ігор Терехов

Поінформував про попередні наслідки ворожого удару мер Харкова Ігор Терехов.


Окупанти влучили поряд із приватними будинками - Ігор Терехов

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що під яас вечірнього обстрілу ворога прилетіло поряд з приватними житловими будинками в одному з районів міста.

"Попередньо - без руйнувань та постраждалих. На місці працюють усі відповідні служби.", - зазначив міський голова.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Харків заходиться під ракетним обстрілом, пролунали вибухи.

 

Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  агрессия россии, обстріл, харьков
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