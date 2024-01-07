07.01.2024 23:51 Дмитро Колонєй

Окупанти влучили поряд із приватними будинками - Ігор Терехов

Поінформував про попередні наслідки ворожого удару мер Харкова Ігор Терехов.



Окупанти влучили поряд із приватними будинками - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що під яас вечірнього обстрілу ворога прилетіло поряд з приватними житловими будинками в одному з районів міста.

"Попередньо - без руйнувань та постраждалих. На місці працюють усі відповідні служби.", - зазначив міський голова.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Харків заходиться під ракетним обстрілом, пролунали вибухи.