08.01.2024 05:25 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 8 січня

Протягом доби 8 січня у Харкові очікуються пориви північно-східного вітру, 15 - 20 м/с; хуртовина.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

8 січня очікується хмарна погода. Сніг. Хуртовина. На дорогах ожеледиця. Ожеледь.

Вітер північно-східний, 7 - 12 м/с; пориви 15 - 20 м/с.

Температура повітря: вночі 13 - 15° морозу, вдень 9 - 11º морозу.

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Народні прикмети

Повіяв північний вітер — невдовзі похолодає.

Якщо до цього часу земля ще добре не промерзла, то літом соку не дасть, тобто врожай буде не дуже хорошим.

Спостерігали цього дня за сонцем якщо біля сонця з’являлась світла смуга – на сніг.

Якщо синиця зранку пищить – бути морозу вночі, а якщо галки й ворони влаштували безперервний ґвалт – варто чекати снігопад і заметілі.