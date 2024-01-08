Прогноз погоди у Харкові на 8 січня

Протягом доби 8 січня у Харкові очікуються пориви північно-східного вітру, 15 - 20 м/с; хуртовина.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
8 січня очікується хмарна погода. Сніг. Хуртовина. На дорогах ожеледиця. Ожеледь.
Вітер північно-східний, 7 - 12 м/с; пориви 15 - 20 м/с.
Температура повітря: вночі 13 - 15° морозу, вдень 9 - 11º морозу.
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Заздалегідь приготуйтеся до того, що може піти негаразд. Особливої обережності слід дотримуватись у спілкуванні з оточуючими: високий ризик спровокувати емоційний вибух.
Протягом доби 8 січня у Харкові очікуються пориви північно-східного вітру, 15 - 20 м/с; хуртовина.
Щороку 8 січня у світі відзначають День ванни з піною.
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