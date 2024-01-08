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08.01.2024  05:25   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 8 січня

Протягом доби 8 січня у Харкові очікуються пориви північно-східного вітру, 15 - 20 м/с; хуртовина.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

8 січня очікується хмарна погода. Сніг. Хуртовина. На дорогах ожеледиця. Ожеледь.

Вітер північно-східний, 7 - 12 м/с; пориви 15 - 20 м/с.

Температура повітря: вночі 13 - 15° морозу, вдень 9 - 11º морозу.

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Народні прикмети

  • Повіяв північний вітер — невдовзі похолодає.
  • Якщо до цього часу земля ще добре не промерзла, то літом соку не дасть, тобто врожай буде не дуже хорошим.
  • Спостерігали цього дня за сонцем якщо біля сонця з’являлась світла смуга – на сніг.
  • Якщо синиця зранку пищить – бути морозу вночі, а якщо галки й ворони влаштували безперервний ґвалт – варто чекати снігопад і заметілі.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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