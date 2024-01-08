08.01.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 8 січня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Заздалегідь приготуйтеся до того, що може піти негаразд. Особливої обережності слід дотримуватись у спілкуванні з оточуючими: високий ризик спровокувати емоційний вибух.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Протягом дня плани Овна здатні різко змінитись. Можливо, це станеться з незалежних від нього причин, а може, в цьому він буде винний сам. Так чи інакше, ситуація вимагатиме від нього пристосовуватися до мінливих обставин і розуміти на ходу. Якщо Овну це вдасться, він будь-які зміни зможе обернути до своєї користі! Головне – не впасти у ступор від несподіванки, коли заплановані, майже вирішені справи раптом почнуть давати збій.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Весь день Телець здатний почуватися сонною мухою. І займатися справами з такою самою ефективністю. День схиляє його до апатії та небажання займатися навіть найпростішою роботою. Втім, Тельцю варто прийняти ситуацію, як є: його організму та мозку потрібен перепочинок, і чинити опір цьому не варто. Зробивши собі невелику поблажку, Телець з лишком компенсує це трудовим ентузіазмом у наступні дні.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

У будь-яких справах Близнюки можуть ризикнути, якщо така необхідність назріла. Адже іноді ризик – шляхетна справа! Щоправда, зірки попереджають Близнюків, що ризик має бути продуманим та осмисленим. Удача буде прихильна до тих, хто не стане надто їй зловживати і здатний підстрахуватися. Одним словом, на Фортуну сподівайся, а сам не лишай! Керуючись цією формулою Близнюки можуть розраховувати на виграш.

Рак (22 червня – 23 липня)

День наділяє Раку величезним потенціалом! Завдяки своїй енергії, комунікабельності та пробивним здібностям, він має всі шанси досягти успіху практично в будь-якій сфері. Головне – не метушитися і не намагатися взятися за всі справи відразу, хоча ситуація його схилятиме до цього. Секрет успіху Рака простий: він у його вмінні вибрати з десятків справ найперспективніше і, не звертаючи уваги інші, довести його остаточно.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Схильні до ризику та здорових авантюр Леви можуть тріумфувати – це їхній день! Безумовно, будь-який ризикований крок має бути прорахований, проте жодна теорія все одно не врахує всіх факторів, а діяти колись треба! Втім, зірки пропонують ризикнути тим Левам, які вже зважилися на це, і почати діяти для них лише питання часу. Для решти ж день просто відрізнятиметься деякою непередбачуваністю.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

У справах Діви настає переломний момент! Незабаром для неї відкриються нові горизонти і нові дороги. Однак зміни в її житті відбудуться, тільки якщо Діва сама прагне до них, готова ризикнути і не збирається сидіти, склавши руки. У цьому випадку їй можна подумати про такі глобальні кроки, як нова робота або зміна місця проживання. Не бійтеся експериментувати, адже час іде, а життя не стоїть на місці!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам може несподівано представитися щаслива можливість, яку вони чекали вже давно! Завдяки їй вони здатні здійснити якісь свої плани. Однак зірки попереджають Терези, що щасливий шанс не привертатиме до себе їхньої уваги і битиме на всі дзвони. Терези повинні уважно прислухатися до того, що відбувається навколо, інакше вони пройдуть повз свій успіх, так нічого і не помітивши.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Цілком імовірно, що протягом дня Скорпіонові доведеться займатися зовсім не властивими справами. Можливо, йому буде необхідно взятися за нову, незвичну ділянку робіт або виною тому буде суєта і порушення планів. Так чи інакше, Скорпіону в якийсь момент доведеться вирішувати питання, що знаходяться поза його компетенцією, та імпровізувати на ходу. Ця подія внесе різноманітність у життя Скорпіона і може навіть здатися йому кумедною.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Сприятливий день для того, щоб Стрілець присвятив його думкам про кар'єру або навіть почав робити в цьому напрямі конкретні кроки. Якщо він має план просування вперед, є сенс взятися за нього прямо зараз! Якщо ж плану немає, Стрільцю варто подумати про нього ближче до вечора вдома. У робочих стінах йому треба тримати руку на пульсі подій - може здатися несподіваний шанс показати оточуючим, на що він здатний.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

У справах Козерога може знадобитися зробити крок назад для того, щоб просунутися далі. Нехай навіть з боку його дії будуть схожі на відступ - іноді краще тимчасово відступити, ніж роками стукати в зачинені двері. Зірки обіцяють, що сьогоднішня здача позицій не матиме нічого спільного з втечею, скоріше – з тимчасовим перепочинком у війні, результат якої не зрозумілий. У Козерога ще багато можливостей піти в контратаку і вирватися вперед!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолія чекає на інформаційний колапс: він має шанс зіткнутися з суперечливою інформацією з якогось питання. Можливо, перед ним буде поставлено відразу кілька завдань, що суперечать, або ж вступні за цими завданнями будуть заплутаними. У будь-якому випадку Водолію доведеться самому розбиратися на ходу, що треба робити. Якщо йому це вдасться, він заробить в очах оточуючих додаткові очки.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Рибам може надійти дуже приваблива пропозиція, проте їм не варто відразу ж на неї погоджуватися! Зірки кажуть, що не виключено каверзу: Риб можуть спокушати свідомо нездійсненними умовами, описуючи райські кущі там, де насправді росте лише будяка. Іншими словами, їм варто бути недовірливішими і уважнішими, ніж зазвичай, у повній відповідності до прислів'я: «Не все те золото, що блищить».