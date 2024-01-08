08.01.2024 07:30 Рита Парфенова

8 січня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 8 січня у світі відзначають День ванни з піною.

Першими свято почали святкувати у США, а вже звідти воно поширилося й до інших країн. Офіційних заходів у цей день не проводять, проте можна побалувати себе та прийняти теплу розслаблюючу ванну.



Ванна з - це спосіб знайти гармонію: вона може розслабити збуджених, оживити втомлених і зарядити енергією. Крім того, ця приємна процедура корисна для шкіри, робить її очищеною, зволоженою, ніжною і шовковистою.



До речі, недавно піни для ванн були рідкісними, подібними до гелів чи шампунів. Сьогодні їх представляють у вигляді солей, твердих кульок, порошків, таблеток, фігурок і навіть конфетті. Можна обирати за смаком, головне - дбати про склад і віддавати перевагу якісним пінам.

Православні (церковні) свята

За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла з 1 вересня 2023 року, відзначається свято преподобного Георгія.



За Юліанським календарем, деякі християни вшановують Собор Пресвятої Богородиці, яке святкують наступного дня після Різдва.

Народні прикмети

У народі цей день називали Бабині каші. Цього дня традиційно ходили у гості до повитух. Їм приносили різні частування: пироги, млинці; вручали подарунки.



Саме з цього дня розпочиналися дівочі ворожіння, що тривали до самого Хрещення. Ворожити було прийнято у супроводі особливих пісень або у повній тиші. Головними предметами ворожіння були весілля, смерть та врожай. Згодом обрядова суть ворожіння практично втратилася, а на перше місце вийшла їхня розважальна сторона. І в наші дні багато дівчат із задоволенням гадають «на судженого».



За кашею і погоду передбачали на найближчий час: якщо каша в печі рум’яниться – на сніг.

Також цього дня

1656 року в голландському місті Харлем вийшов перший номер газети, яка видається досі. Це найстаріше із існуючих сьогодні періодичних видань.



1824 – народився Вілкі Коллінз, англійський письменник («Жінка в білому», «Місячний камінь»; пом. 1889).



1851 – фізик Жан Бернар Леон Фуко довів, що Земля крутиться.



1879 – народився Степан Васильченко (справжнє ім'я та прізвище – Степан Панасенко) (пом. 1932), український письменник («Мужицька арихметика», «Окопний щоденник», «Чарівниця», «Мінають дні», «У бур'янах»), журналіст, педагог.



1912 – засновано Африканський національний конгрес, який майже через 90 років прийшов до влади у Південній Африці. Основна мета організації - захист прав чорношкірої більшості.



1935 - в американському штаті Міссісіпі на світ з'явився король рок-н-ролу Елвіс Преслі.



1947 – народився Девід Боуї, англійський рок-музикант.



1957 – Боббі Фішер у віці 14 років став чемпіоном США з шахів.



1961 - французи на референдумі проголосували за надання Алжиру незалежності.



2004 – пройшла церемонія «хрещення» морського суперлайнера «Queen Mary 2», найбільшого на той час у світі.



2020 – збиття українського Boeing 737 під Тегераном, загинуло 176 людей.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Антон, Віктор, Василіса, Володимир, Вольдемар, Георгій, Григорій, Дмитро, Домініка, Еміль, Євген, Єгор, Ілля, Михайло, Омелян, Юліан.

за Юліанським календарем: Августина, Агрипина, Анфіса, Василь, Григорій, Дмитро, Костянтин, Леонід, Марія, Микола, Михайло, Олександр, Юхим.