8 січня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 8 січня у світі відзначають День ванни з піною.
Першими свято почали святкувати у США, а вже звідти воно поширилося й до інших країн. Офіційних заходів у цей день не проводять, проте можна побалувати себе та прийняти теплу розслаблюючу ванну.
Ванна з - це спосіб знайти гармонію: вона може розслабити збуджених, оживити втомлених і зарядити енергією. Крім того, ця приємна процедура корисна для шкіри, робить її очищеною, зволоженою, ніжною і шовковистою.
До речі, недавно піни для ванн були рідкісними, подібними до гелів чи шампунів. Сьогодні їх представляють у вигляді солей, твердих кульок, порошків, таблеток, фігурок і навіть конфетті. Можна обирати за смаком, головне - дбати про склад і віддавати перевагу якісним пінам.
За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла з 1 вересня 2023 року, відзначається свято преподобного Георгія.
За Юліанським календарем, деякі християни вшановують Собор Пресвятої Богородиці, яке святкують наступного дня після Різдва.
У народі цей день називали Бабині каші. Цього дня традиційно ходили у гості до повитух. Їм приносили різні частування: пироги, млинці; вручали подарунки.
Саме з цього дня розпочиналися дівочі ворожіння, що тривали до самого Хрещення. Ворожити було прийнято у супроводі особливих пісень або у повній тиші. Головними предметами ворожіння були весілля, смерть та врожай. Згодом обрядова суть ворожіння практично втратилася, а на перше місце вийшла їхня розважальна сторона. І в наші дні багато дівчат із задоволенням гадають «на судженого».
За кашею і погоду передбачали на найближчий час: якщо каша в печі рум’яниться – на сніг.
1656 року в голландському місті Харлем вийшов перший номер газети, яка видається досі. Це найстаріше із існуючих сьогодні періодичних видань.
1824 – народився Вілкі Коллінз, англійський письменник («Жінка в білому», «Місячний камінь»; пом. 1889).
1851 – фізик Жан Бернар Леон Фуко довів, що Земля крутиться.
1879 – народився Степан Васильченко (справжнє ім'я та прізвище – Степан Панасенко) (пом. 1932), український письменник («Мужицька арихметика», «Окопний щоденник», «Чарівниця», «Мінають дні», «У бур'янах»), журналіст, педагог.
1912 – засновано Африканський національний конгрес, який майже через 90 років прийшов до влади у Південній Африці. Основна мета організації - захист прав чорношкірої більшості.
1935 - в американському штаті Міссісіпі на світ з'явився король рок-н-ролу Елвіс Преслі.
1947 – народився Девід Боуї, англійський рок-музикант.
1957 – Боббі Фішер у віці 14 років став чемпіоном США з шахів.
1961 - французи на референдумі проголосували за надання Алжиру незалежності.
2004 – пройшла церемонія «хрещення» морського суперлайнера «Queen Mary 2», найбільшого на той час у світі.
2020 – збиття українського Boeing 737 під Тегераном, загинуло 176 людей.
за Новоюліанським календарем: Антон, Віктор, Василіса, Володимир, Вольдемар, Георгій, Григорій, Дмитро, Домініка, Еміль, Євген, Єгор, Ілля, Михайло, Омелян, Юліан.
за Юліанським календарем: Августина, Агрипина, Анфіса, Василь, Григорій, Дмитро, Костянтин, Леонід, Марія, Микола, Михайло, Олександр, Юхим.
Заздалегідь приготуйтеся до того, що може піти негаразд. Особливої обережності слід дотримуватись у спілкуванні з оточуючими: високий ризик спровокувати емоційний вибух.
Протягом доби 8 січня у Харкові очікуються пориви північно-східного вітру, 15 - 20 м/с; хуртовина.
Щороку 8 січня у світі відзначають День ванни з піною.
влажность:
давление:
ветер: