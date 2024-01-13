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13.01.2024  14:19   Дмитро Колонєй

На Харківщині ворог пошкодив взуттєву фабрику, приватні будинки та ліцей (фото)

Слідчі задокументували наслідки воєнних злочинів окупантів на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, агресор завдав ударів по селищам Харківщини:
 
  • У Вовчанську Чугуївського району пошкоджені приватні будинки та будівля взуттєвої фабрики. 
  • Нічний удар керованими авіабомбами по селищу Золочів Богодухівського району пошкодив приватні будинки. 
  • У селищі Вільхуватка Куп'янського району пошкоджені приватні будинки, кілька підприємств, склади, сільгосптехніка. 
  • У селі Вільча Чугуївського району внаслідок обстрілу пошкоджені вікна місцевого ліцею.
  • Також під обстрілами були села Гур'їв Козачок, Уди Богодухівського району, Зибине, Бударки Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Куп'янського району та інші населені пункти. 
Постраждалих осіб немає.
 
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На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти гатили авіабомбами по нічній Харківщині та навів фотографії с місць ударів.
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  обстріл, агрессия россии, харків
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