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13.01.2024  12:14   Дмитро Колонєй

Окупанти гатили авіабомбами по нічній Харківщині: фотографії з місць ударів

Правоохоронці зафіксували наслідки ворожих обстрілів Харківщини.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру,
 
  • 13 січня 2024 року близько 3:00 російські військові вчергове обстріляли м. Вовчанськ. Пошкоджено комунальне підприємство, приватні домоволодіння та господарчі будівлі.

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Попередньо, удар був завданий авіабомбами.
 
  • Приблизно о 2:20 ворог обстріляв смт Золочів Богодухівського району. Часткових пошкоджено зазнали житлові будинки. 
 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав та наводив світлини з місць ударів, що ворог пошкодив авіабомбами приватні будівлі та склад на Харківщині.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  обстріл, агрессия россии, харків
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