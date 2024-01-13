13.01.2024 12:14 Дмитро Колонєй
Окупанти гатили авіабомбами по нічній Харківщині: фотографії з місць ударів
Правоохоронці зафіксували наслідки ворожих обстрілів Харківщини.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру,
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13 січня 2024 року близько 3:00 російські військові вчергове обстріляли м. Вовчанськ. Пошкоджено комунальне підприємство, приватні домоволодіння та господарчі будівлі.
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Попередньо, удар був завданий авіабомбами.
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Приблизно о 2:20 ворог обстріляв смт Золочів Богодухівського району. Часткових пошкоджено зазнали житлові будинки.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав та наводив світлини з місць ударів, що ворог пошкодив авіабомбами
приватні будівлі та склад на Харківщині.
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