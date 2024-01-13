13.01.2024 13:06 Дмитро Колонєй
У харківському метро спіймали чоловіка із гранатою
Протягом доби до поліції Харківщини надійшло близько тисячі викликів від громадян.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ Нацполіції, правоохоронці в метрополітені на станції метро «Холодна гора» виявили 40-річного чоловіка, який зберігав при собі гранату Ф-1 та запал до неї. Наразі проводиться подальша перевірка.
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