    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У харківському метро спіймали чоловіка із гранатою
13.01.2024  13:06   Дмитро Колонєй

У харківському метро спіймали чоловіка із гранатою

Протягом доби до поліції Харківщини надійшло близько тисячі викликів від громадян.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, правоохоронці в метрополітені на станції метро «Холодна гора» виявили 40-річного чоловіка, який зберігав при собі гранату Ф-1 та запал до неї. Наразі проводиться подальша перевірка.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
  • У Лозівському районі поліцейські виявили водія, який керував автомобілем у стані сп’яніння.
  • За добу правоохоронці Харківщиги отримли 949 викликів від громадян
  • Задокументовані обстріли населених пунктів Чугуївського та Куп'янського районів.
  • За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 35 осіб. 
  • На блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили 4400 транспортних засобів. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що крадій в розшуку намагався втекти від поліції у центрі Харкова.
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  кримінал, метро, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.01 Надзвичайні події У харківському метро спіймали зловмисника зі Львова, якого розшукують одесити 10.01 Надзвичайні події Поліцейські спіймали у харківському метро двох злочинців 10.01 Надзвичайні події У Харкові рецидивіст обкрадав супермаркети та виривав з землі урни
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 