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13.01.2024  13:37   Дмитро Колонєй

На Харківщині жінка закликала односельців підтримувати ворога

Мешканці Харківщини оголсили підозру у колабораційній діяльності.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ нацполіції, 48-річна мешканка села Верхня Писарівка Чугуївського району Харківської областна початку вересня 2022 року підтримувала ворога:
 
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  • закликала громадян до невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окупованій території;
  • схиляла мешканців села до власної позиції;
  • публічно заперечувала агресію збройних сил РФ проти України;
  • підтримувала дії країни-агресора.
12 січня 2024 року жінці повідомили про підозру у колабораційній діяльності.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що за матеріалами СБУ засуджено посіпаку окупантів, який прославляв ворога на Харківщині.
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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