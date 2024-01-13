13.01.2024 13:37 Дмитро Колонєй
На Харківщині жінка закликала односельців підтримувати ворога
Мешканці Харківщини оголсили підозру у колабораційній діяльності.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ нацполіції, 48-річна мешканка села Верхня Писарівка Чугуївського району Харківської областна початку вересня 2022 року підтримувала ворога:
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закликала громадян до невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окупованій території;
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схиляла мешканців села до власної позиції;
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публічно заперечувала агресію збройних сил РФ проти України;
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підтримувала дії країни-агресора.
12 січня 2024 року жінці повідомили про підозру у колабораційній діяльності.
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