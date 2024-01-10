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10.01.2024  10:23   Рита Парфенова

До суду передали справу харків'янина, який вбив родину на Північній Салтівці

Довічне увʼязнення загрожує 21-річному мешканцю Харкова, який ледве не зарізав товариша, вбив власну родину та спричинив смертельну ДТП.

Харківʼянину, який ледве не зарізав товариша, вбив власну родину та спричинив смертельну ДТП, загрожує довічне увʼязнення

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, інкриміновані чоловіковуі злочини мали місце у 2022 році.

14 липня обвинувачений, перебуваючи у квартирі на вулиці Валентинівській у місті Харкові разом із своїми шкільними знайомими, скоїв напад з ножем на одного з товаришів. Постраждалий, який сидів за столом на кухні, був ударений ножем у шию. На щастя, чоловік вижив, оскільки гості змогли зупинити нападника.

Через два дні той самий обвинувачений вбив у квартирі на вулиці Метробудівників у місті Харкові свою 10-річну сестру, яка мала проблеми зі здоров'ям з дитинства, свою матір та 71-річного дідуся. Він завдав всім трьом множинні удари ножем, вбиваючи їх по черзі: спочатку сестру, потім дідуся, а останньою — рідну матір. Після вчинення вбивств обвинувачений втікав на викраденому таксі, здійснивши при цьому ДТП, в результаті чого загинула одна людина.

Харківʼянину, який ледве не зарізав товариша, вбив власну родину та спричинив смертельну ДТП, загрожує довічне увʼязнення

Правоохоронці затримали злочинця за статтею 208 КПК України, і йому інкримінується незакінчений замах на вбивство, умисне вбивство трьох осіб, незаконне заволодіння транспортним засобом з погрозою насильства, порушення правил дорожнього руху зі смертельним наслідком.

Обвинувальний акт направлено до Київського районного суду міста Харкова. Максимальне покарання, яке може отримати обвинувачений, — довічне позбавлення волі.

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Раніше РЕДПОСТ писав про вбивство на день народження, під час якого чоловік замордував гостя.
Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  прокуратура, суд, вбивство, харків
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