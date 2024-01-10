10.01.2024 10:23 Рита Парфенова

До суду передали справу харків'янина, який вбив родину на Північній Салтівці

Довічне увʼязнення загрожує 21-річному мешканцю Харкова, який ледве не зарізав товариша, вбив власну родину та спричинив смертельну ДТП.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, інкриміновані чоловіковуі злочини мали місце у 2022 році.



14 липня обвинувачений, перебуваючи у квартирі на вулиці Валентинівській у місті Харкові разом із своїми шкільними знайомими, скоїв напад з ножем на одного з товаришів. Постраждалий, який сидів за столом на кухні, був ударений ножем у шию. На щастя, чоловік вижив, оскільки гості змогли зупинити нападника.



Через два дні той самий обвинувачений вбив у квартирі на вулиці Метробудівників у місті Харкові свою 10-річну сестру, яка мала проблеми зі здоров'ям з дитинства, свою матір та 71-річного дідуся. Він завдав всім трьом множинні удари ножем, вбиваючи їх по черзі: спочатку сестру, потім дідуся, а останньою — рідну матір. Після вчинення вбивств обвинувачений втікав на викраденому таксі, здійснивши при цьому ДТП, в результаті чого загинула одна людина.





Правоохоронці затримали злочинця за статтею 208 КПК України, і йому інкримінується незакінчений замах на вбивство, умисне вбивство трьох осіб, незаконне заволодіння транспортним засобом з погрозою насильства, порушення правил дорожнього руху зі смертельним наслідком.



Обвинувальний акт направлено до Київського районного суду міста Харкова. Максимальне покарання, яке може отримати обвинувачений, — довічне позбавлення волі.

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