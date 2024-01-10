Харківщина на ранок 10 січня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 18 разів виїзджали на гасіння пожеж.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом доби рятувальники ДСНС на гасіння пожеж, пов’язаних з обстрілами, не залучались.
Близько опівночі окупанти завдали ракетного удару по Харкову. Ракети впали на територію дитячого лікувально-оздоровчого центру. Під час перевірки місць влучання російських ракет рятувальники виявили пошкодження будівель. Жертв та постраждалих не виявлено.
Протягом доби з 9 по 10 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 34 оперативні виїзди, з яких:
Зокрема, три рази надзвичайники залучались для надання допомоги водіям транспортних засобів у подоланні обледенілих або засніжених ділянках доріг. Загалом зі складних ділянок рятувальники витягли 4 авто.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 33 одиниці вибухонебезпечних предметів.
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