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10.01.2024  09:51   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 10 січня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 18 разів виїзджали на гасіння пожеж.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом доби рятувальники ДСНС на гасіння пожеж, пов’язаних з обстрілами, не залучались.

Близько опівночі окупанти завдали ракетного удару по Харкову. Ракети впали на територію дитячого лікувально-оздоровчого центру. Під час перевірки місць влучання російських ракет рятувальники виявили пошкодження будівель. Жертв та постраждалих не виявлено.

Протягом доби з 9 по 10 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 34 оперативні виїзди, з яких:

  • 18 – на ліквідацію пожеж;
  • 1 – на обстеження території після обстрілу;
  • 13 – на допомогу населенню;
  • 2 – інші виїзди.

Зокрема, три рази надзвичайники залучались для надання допомоги водіям транспортних засобів у подоланні обледенілих або засніжених ділянках доріг. Загалом зі складних ділянок рятувальники витягли 4 авто.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 33 одиниці вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 11 години ночі 9 січня військові рф завдали двох ракетних ударів по місту дитячому лікувально-оздоровчому центру у місті Харків.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, дснс, харків
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