Який радіаційний фон в Харкові та області на 10 січня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 10 січня 2024 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 9 січня 2024 року.
Комментариев: 0
Сьогодні потрібні організаторські здібності та дипломатичні таланти. А з романтикою треба бути акуратнішим: легке захоплення здатне перерости в глибоке почуття.
Весь день у Харкові буде хмарним. Уночі очікується дрібний сніг, який до ранку закінчиться. Ввечері він може піти знову.
10 січня вся планета відзначає Всесвітній день метро.
влажность:
давление:
ветер: