10.01.2024 08:58 Рита Парфенова

Пошкоджено ЛЕП, розбиті будинки: оперативна інформація від ХОВА

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 17 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Зокрема під ворожим вогнем перебували населені пункти: Уди, Веселе, Слобожанське Харківського району, Вовчанськ, Мала Вовча Чугуївського району, Куп‘янськ, Іванівка Куп’янського району.

Авіаудари зафіксували по Веселому, Петропавлівці, Іванівці, Табаївці, Піщаному, Берестовому Куп’янського району.

Близько 9:30 внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені опори ліній електропередач у с. Слобожанське Харківського району. Без постраждалих.



Унаслідок повторного обстрілу у с. Слобожанське пошкоджено будівлю селищної ради, вікна, дах, паркан, стіни та прилегле сусіднє приміщення. Потерпілих немає.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що українські захисники відбили 8 ворожих атак в районі Синьківки.