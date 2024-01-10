Пошкоджено ЛЕП, розбиті будинки: оперативна інформація від ХОВА

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 17 населених пунктів Харківської області.
Близько 9:30 внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені опори ліній електропередач у с. Слобожанське Харківського району. Без постраждалих.
Унаслідок повторного обстрілу у с. Слобожанське пошкоджено будівлю селищної ради, вікна, дах, паркан, стіни та прилегле сусіднє приміщення. Потерпілих немає.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що українські захисники відбили 8 ворожих атак в районі Синьківки.
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