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10.01.2024  08:58   Рита Парфенова

Пошкоджено ЛЕП, розбиті будинки: оперативна інформація від ХОВА

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 17 населених пунктів Харківської області.

https://redpost.com.ua/news/1265888-na-harkivschini-ukrayinski-zahisniki-vidbili-8-atak-voroga
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Зокрема під ворожим вогнем перебували населені пункти: Уди, Веселе, Слобожанське Харківського району, Вовчанськ, Мала Вовча Чугуївського району, Куп‘янськ, Іванівка Куп’янського району.
 
Авіаудари зафіксували по Веселому, Петропавлівці, Іванівці, Табаївці, Піщаному, Берестовому Куп’янського району.
 

Близько 9:30 внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені опори ліній електропередач у с. Слобожанське Харківського району. Без постраждалих.
 
Унаслідок повторного обстрілу у с. Слобожанське пошкоджено будівлю селищної ради, вікна, дах, паркан, стіни та прилегле сусіднє приміщення. Потерпілих немає.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що українські захисники відбили 8 ворожих атак в районі Синьківки.

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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