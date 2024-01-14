14.01.2024 08:43 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 14 січня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники дев'ять разів виїзджали на гасіння пожеж.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами, рятувальні підрозділи ДСНС не залучались.

Протягом доби з 13 по 14 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів, з яких:

9 – на ліквідацію пожеж;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

1 – на обстеження території після обстрілів;

7 – на допомогу населенню;

8 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 3 одиниці вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 14 січня 2024 року.