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14.01.2024  08:12   Рита Парфенова

Російські військові обстріляли мирні селища Харківщини та намагалися прорвати оборону ЗСУ

Військові рф намагаються прорвати оборону у районі села Синьківка, але українські війська вкотре успішно надають відсіч противнику.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом останньої доби російські військові продовжили обстріл Харківщини, використовуючи авіацію для атак на населені пункти Вовчанськ, Веселе, Піщане та Іванівка.

Більше 120 населених пунктів Харківської, Чернігівської, Сумської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей опинилися під артилерійським обстрілом.

Бойова ситуація в Харківській області наступна:

  • на Слобожанському напрямку противник утримує військову присутність у прикордонних районах та активно здійснює диверсійні заходи з метою ускладнення перекидання наших військ на стратегічні напрямки. Відзначається інтенсивне збільшення щільності мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області..
  • на Куп’янському напрямку у відповідь на наступальні дії ворога українські захисники відбили 4 атаки біля Синьківки в Харківській області.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 13 січня 2024 року.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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