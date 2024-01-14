Російські військові обстріляли мирні селища Харківщини та намагалися прорвати оборону ЗСУ

Військові рф намагаються прорвати оборону у районі села Синьківка, але українські війська вкотре успішно надають відсіч противнику.
Комментариев: 0
Сьогодні багато що може виходити легше звичайного, як би само собою. Скористайтеся цим шансом, щоб потім не шкодувати про втрачені можливості.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Протягом усього дня очікується дрібний сніг, який ввечері піде сильніше.
Сьогодні кожен може дозволити собі ще раз зустріти наступ нового року – завдяки розбіжності юліанського та григоріанського календаря.
влажность:
давление:
ветер: