14.01.2024 07:30 Рита Парфенова

14 січня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Сьогодні кожен може дозволити собі ще раз зустріти наступ нового року – завдяки розбіжності юліанського та григоріанського календаря.

Історичний феномен «Старий Новий рік» відзначають у багатьох колишніх союзних республіках, а також у Сербії, Чорногорії, Румунії та деяких районах Швейцарії.

Цікаво, що різниця між юліанським та григоріанським календарями збільшується кожне століття, коли кількість сотень на рік від Різдва Христового не є кратним чотирма на один день. Тому з 1 березня 2100 року ця різниця становитиме 14 днів. А з 2101 року Різдво та Старий Новий рік відзначатимуться на день пізніше.

Зі Старим Новим роком у народі пов'язано безліч прикмет.

Якщо 14-го січня першим до вашого будинку увійде чоловік – пощастило! Отже, рік для всіх домочадців буде вдалим. А якщо жінка – чекайте на лихо. Загалом, кличте 14-го числа до будинку гостя сильної статі. І не відчиняйте двері «прекрасностатевим». Ну, про всяк випадок… Прийміть уже кілька сотень років.

У Старий Новий рік не варто рахувати дрібницю. Передвіщає сльози.

14-го січня не радять позичати гроші. Інакше, мовляв, самі у боргах рік проведете.

Народна прикмета також свідчить, що не до добра вимовляти напередодні Старого Нового року і першого його дня слово «тринадцять».

А ще не треба виносити з дому сміття. З ним можна винести щастя.

Ще з часів Стародавньої Русі до нас прийшло повір'я: як Новий рік зустрінеш – так його й проведеш.

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14 січня відзначають Всесвітній день логіки. Свято з’явилося відносно недавно — у 2019 році. Так вирішили увічнити пам’ять видатних логіків ХХ століття, адже цього дня народився Альфред Тарський та помер Курт Гедель.

Також цього дня

14 січня 1119 року, у день святого Іларія, було засновано орден Тамплієрів. Орден був заснований невеликою групою лицарів на чолі з Гуго де Пейном після Першого хрестового походу, щоб підтримати нове Єрусалимське королівство у ворожому оточенні переможених мусульманських сусідів, а також забезпечити охорону безлічі європейських пілігримів, які попрямували до Єрусалиму після його завоювання. Одним з найважливіших видів діяльності Ордену була робота з фінансами. Саме тамплієри є винахідниками чеків, причому якщо сума внеску вичерпувалась, її можна було збільшити з наступним поповненням родичами. Кожен чек постачався відбитком пальця вкладника. За операції із чеками Орден брав невеликий податок. Наявність чеків звільняла людей від необхідності переміщень дорогоцінних металів (що грали роль грошей), тепер можна було вирушати в паломництво з невеликим шматочком шкіри та в будь-якій комтурії тамплієрів отримати повноцінну монету!



1878 – винахідник Олександр Белл демонструє телефон англійській королеві Вікторії.



1925 – народився Юкіо Місіма (справжнє ім'я Хіраока Кімітаке), один із найобдарованіших японських письменників XX століття.



1989 – Пол Маккартні записав альбом "Back in the USSR", випущений тільки в Радянському Союзі.



1990 – у США розпочали показ мультсеріалу "Simpson's".



2004 – у Японії створили апарат, здатний моделювати сни за будь-яким сценарієм.



2004 – після близько 500-річної перерви прапор «п'яти хрестів» став державним прапором Грузії. Раніше він був відомий як прапор грузинського королівства.



2005 – космічний зонд «Гюйгенс» здійснив вдалу посадку на поверхню Титану.



2010 – годинник Судного дня переведений на одну хвилину назад.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Адам, Андрій, Аристарх, Веніамін, Давид, Єремій, Іван, Ілля, Йосип, Макар, Марк, Марфа, Наталія, Ніна, Павло, Сава, Семен, Сергій, Степан, Тетяна, Ян.

за Юліанським календарем: Богдан, Василь, В’ячеслав, Григорій, Емілія, Єремій, Іван, Марфа, Микола, Михайло, Наталія, Олександр, Петро, Платон, Семен, Тетяна, Трохим, Яків, Ян.