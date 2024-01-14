14.01.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 14 січня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сьогодні багато що може виходити легше звичайного, як би само собою. Скористайтеся цим шансом, щоб потім не шкодувати про втрачені можливості.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Цей день зірки радять Овну присвятити переговорам, а також усьому, що пов'язано з ними. Якщо на тижні у нього заплановано обговорення важливих питань, варто зробити це саме – буде найлегше знайти компроміс. Якщо робота Овна не пов'язана з керівництвом, посередництвом, роботою з клієнтами тощо, йому варто знайти час для залагодження найделікатніших питань з оточуючими. Повірте, у цьому плані день здатний творити справжні чудеса!

Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельцю не варто сподіватися лише на себе – йому може знадобитися чиясь порада чи допомога. Можливо, Телець буде надто завалений справами, і йому доведеться доручити частину справ комусь. Якщо ж Телець не знає, як вчинити, не треба соромитися звернутися по консультацію. Тільки спираючись на інших людей – на їхнє добре ставлення, професіоналізм, досвід, зв'язки – Телець зможе уникнути помилок і виконати те, що задумав.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки раптом відчують у собі лідерські задатки. І небезпідставно – день справді схиляє їх до того, щоб приймати рішення та брати на себе відповідальність за них. З одного боку, це зробить Близнюків гарною мішенню для випадів недоброзичливців. З іншого ж, якщо рішення Близнюків будуть продуманими та зваженими, вони мають шанс показати відмінний результат. А заразом осоромити заздрісників та конкурентів.

Рак (22 червня – 23 липня)

Протягом дня Рак несподівано може відчути, що він щось упускає з уваги. Можливо, він не в курсі якихось подій, що відбуваються довкола, або не володіє усією інформацією у справах, за які взявся. Так чи інакше, у цьому нема нічого страшного. Неможливо бути в курсі всього, тому Раку варто розслабитися і зосередитися на тому, що він знає точно, тобто на звичайних питаннях.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Ситуація загалом обіцяє складатися для Лева чудово, причому без особливих зусиль з його боку! Що ж, життя – не математика. У ній є такі фактори, як «везучість», «удачливість», і Лев має шанс переконатися в цьому. Колесо Фортуни здатне піднести його на самий верх, підносячи приємний сюрприз за сюрпризом. А ось до недоброзичливців Лева удача, навпаки, загрожує обернутися спиною. І це теж, погодьтеся, приємно.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Замість того, щоб поринути у поточні справи, Діві варто подивитися на ситуацію загалом. Чи не забуває вона про мету, до якої йде? Чи тримає у голові стратегію просування? Чи весь її час і сили забирає рутина, змушуючи йти на поводу у ситуації замість того, щоб їй керувати? Коли художник пише картину, він має відійти на кілька кроків, щоб окинути її одним поглядом. Саме це зірки радять Діві: можливо, у картині її життя не вистачає якихось важливих штрихів.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези зможуть переконати кого завгодно в будь-чому – якщо вони в цьому особисто зацікавлені. Їхні комунікаційні навички та дар переконання будуть на висоті! Сухі факти і цифри Терези зможуть подати як захоплюючий детектив, які фрази народжуватимуться однією диханні. Так що для Терезів це чудовий день, щоб заручитися підтримкою оточуючих або просунутися в кар'єрі. Якщо ж є необхідність вести переговори з партнерами – кращого переговорника, ніж Терези, не знайти!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон повинен гнути свою лінію та йти вперед, незважаючи на перепони! Можливо, на своєму шляху він зустріне чиюсь опір чи навіть відкриту протидію. Прохання Скорпіона оточуючі можуть «не розчути», ідею зарубати на корені, а пропозицію – бойкотувати. Проте зірки кажуть, що й Скорпіон не відступить, то рано чи пізно досягне своєї мети. Вірте у свій успіх, і все у вас вийде!

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрільцеві буде потрібний потужний стимул для того, щоб нормально виконувати заплановані справи. Без цього він здатний проленитися цілий день. Стимулом, що допомагає Стрільцю мобілізуватися, може послужити будь-що: аврал, обіцянка прибутку, допитливість або будь-яка інша зацікавленість Стрільця в результаті. На крайній край, роль такого ось стимулу може зіграти страх викликати чийсь гнів: це швидко поверне Стрільцеві бадьорий настрій і змусить мобілізуватися.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогу буде корисна хороша трудотерапія - навіть незважаючи на те, що сам він може мати іншу думку з цього приводу. Його активність та енергія, на жаль, не на висоті, проте, взявшись за роботу, він швидко це виправить. День наділяє Козерога пасивністю і навіть лінощами, так що, пустивши все на самоплив, він ризикує до вечора клювати носом. Якщо ж Козеріг змусить себе струснутись і взятися за справи, то не пошкодує: день пройде насичено та цікаво.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій протягом дня може періодично витати у хмарах, проте ситуація повертатиме його з небес на землю. Від Водолія потрібно не тільки швидко і чітко виконувати свої звичайні обов'язки, але й стежити за обстановкою, що змінюється, і за реакцією оточуючих. Якщо Водолію вдасться втягнутися в активний режим, його день буде дуже продуктивним. Якщо він так і не зможе, відкинувши мрійливість, зосередитися на справах, не уникнути помилок і збоїв.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Рибам буде дуже важко зосередитись! Протягом усього дня вони будуть розсіяні і схильні відволікатися з будь-якого приводу. Можливо, голова Риб буде забита купою дрібних турбот, а може, приємними думками про майбутню відпустку, проте в результаті за цей день Риби, швидше за все, встигнуть зробити набагато менше звичайного. А ті справи, що все-таки будуть зроблені, їм варто перевірити ще раз двічі: у них можуть вкрастися помилки.