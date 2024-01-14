Прогноз погоди у Харкові на 14 січня

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Протягом усього дня очікується дрібний сніг, який ввечері піде сильніше.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
14 січня очікується хмарна погода з проясненнями. Сніг, слабка хуртовина. На дорогах ожеледиця.
Вітер південний, 7–12 м/с.
Температура повітря: вночі 13–18° морозу, вдень 3–8° морозу..
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Сьогодні багато що може виходити легше звичайного, як би само собою. Скористайтеся цим шансом, щоб потім не шкодувати про втрачені можливості.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Протягом усього дня очікується дрібний сніг, який ввечері піде сильніше.
Сьогодні кожен може дозволити собі ще раз зустріти наступ нового року – завдяки розбіжності юліанського та григоріанського календаря.
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