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14.01.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 14 січня

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Протягом усього дня очікується дрібний сніг, який ввечері піде сильніше.

харків взимку

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

14 січня очікується хмарна погода з проясненнями. Сніг, слабка хуртовина. На дорогах ожеледиця.                    

Вітер південний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 13–18° морозу, вдень 3–8° морозу..

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Народні прикмети

  • На погоду цього дня вказували птахи: якщо синички зранку пищать – на мороз, якщо горобці нагогошилися, варто чекати непогоди.
  • Також у минулі часи помітили, якщо зранку густий іній на деревах, то рік буде врожайним.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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