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14.01.2024  19:12   Рита Парфенова

Харківські прикордонники приземлили ворожий дрон (відео)

Прикордонники на Харківщині вдало використали антидронові рушниці для ловлі "напівживого" ворожого дрона.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, передає РЕДПОСТ.

Військовослужбовці бригади Гвардії "Сталевий Кордон" щодня використовують антидронові засоби для рятування життів своїх товаришів.

Завдяки антидроновій рушниці прикордонники змогли приземлити та вивести з ладу ще один ворожий дрон на Харківщині. Дрон залишився майже невраженим, і тепер, після перепрограмування, він відправиться із вибуховим "подарунком" до своїх попередніх власників.

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Раніше РЕДПОСТ опублікував відео, як дрон-камікадзе «Сталевого кордону» знищив два російські комплекси відеоспостереження на Харківщині.

 

Тэги:  сталевий кордон, прикордонники, харків
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