Харківські прикордонники приземлили ворожий дрон (відео)

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, передає РЕДПОСТ.

Військовослужбовці бригади Гвардії "Сталевий Кордон" щодня використовують антидронові засоби для рятування життів своїх товаришів.

Завдяки антидроновій рушниці прикордонники змогли приземлити та вивести з ладу ще один ворожий дрон на Харківщині. Дрон залишився майже невраженим, і тепер, після перепрограмування, він відправиться із вибуховим "подарунком" до своїх попередніх власників.

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