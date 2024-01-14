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14.01.2024  19:47   

У Харкові проходить виставка World Press Photo 2023

12 січня в ЄрміловЦентрі відкрилась виставка World Press Photo 2023.

Харків, виставка, World Press Photo 2023

На ній представлені результати щорічного конкурсу World Press Photo, найкращі зразки фотожурналістики та документальної фотографії за 2022 рік. 
 
В експозиції показані роботи 24 регіональних переможців з 23 країн світу. Вони відображають головні новини 2022 року, а також важливі події, проігноровані мейнстрімними ЗМІ: від документації війни в Україні та історичних протестів в Ірані до реалій Афганістану під контролем Талібану та кліматичної кризи в Марокко, Австралії, Перу і Казахстані.
 
Відкриття і розклад роботи:
Виставка проходить по 25 січня 2024 року в ЄрміловЦентрі, Майдан Свободи, 4.
 
Вт – Нд з 12:00 до 19:00.


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Тэги:  харків, виставка, world press photo, єрміловцентр
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