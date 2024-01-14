У Харкові проходить виставка World Press Photo 2023

12 січня в ЄрміловЦентрі відкрилась виставка World Press Photo 2023.
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Сьогодні багато що може виходити легше звичайного, як би само собою. Скористайтеся цим шансом, щоб потім не шкодувати про втрачені можливості.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Протягом усього дня очікується дрібний сніг, який ввечері піде сильніше.
Сьогодні кожен може дозволити собі ще раз зустріти наступ нового року – завдяки розбіжності юліанського та григоріанського календаря.
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