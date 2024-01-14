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14.01.2024  20:47   Рита Парфенова

Російська армія безуспішно намагалася прорвати оборону наших військ на Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 14 січня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися більше 10 населених пунктів, серед них:

  • Вовчанськ,
  • Бочкове,
  • Бударки,
  • Дворічна,
  • Синьківка,
  • Петропавлівка,
  • Іванівка,
  • Берестове.

На Куп'янському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших військ, але Сили оборони успішно відбили три атаки в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області.

На Слобожанському напрямку противник зберігає свою військову присутність у прикордонних районах. Також він активно проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території Російської Федерації та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 14 січня 2024 року.

Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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