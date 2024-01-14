Російська армія безуспішно намагалася прорвати оборону наших військ на Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 14 січня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.
Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися більше 10 населених пунктів, серед них:
На Куп'янському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших військ, але Сили оборони успішно відбили три атаки в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області.
На Слобожанському напрямку противник зберігає свою військову присутність у прикордонних районах. Також він активно проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території Російської Федерації та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 14 січня 2024 року.
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Сьогодні багато що може виходити легше звичайного, як би само собою. Скористайтеся цим шансом, щоб потім не шкодувати про втрачені можливості.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Протягом усього дня очікується дрібний сніг, який ввечері піде сильніше.
Сьогодні кожен може дозволити собі ще раз зустріти наступ нового року – завдяки розбіжності юліанського та григоріанського календаря.
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