14.01.2024 20:47 Рита Парфенова

Російська армія безуспішно намагалася прорвати оборону наших військ на Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 14 січня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.



Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися більше 10 населених пунктів, серед них:

Вовчанськ,

Бочкове,

Бударки,

Дворічна,

Синьківка,

Петропавлівка,

Іванівка,

Берестове.

На Куп'янському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших військ, але Сили оборони успішно відбили три атаки в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області.



На Слобожанському напрямку противник зберігає свою військову присутність у прикордонних районах. Також він активно проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території Російської Федерації та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 14 січня 2024 року.