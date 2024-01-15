    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 15 січня
15.01.2024  05:31   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 15 січня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Уночі можливий дрібний сніг. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

14 січня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без iстотних опадiв.

На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі 6 - 8° морозу, вдень 1 - 3º морозу.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

  • Якщо день видався морозним, незабаром прийде відлига.
  • Сині вечірні хмари цього дня передвіщали зміну погоди.
  • Спостерігали також за місяцем: якщо його роги гострі та яскраві, слід чекати вітру.
  • У народі говорили: “Січень гонить хурделицю за сім верст” – цей місяць хоча і холодний, але відносно спокійний.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.01 Погода Прогноз погоди у Харкові на 14 січня 13.01 Погода Прогноз погоди у Харкові на 13 січня 12.01 Погода Прогноз погоди у Харкові на 12 січня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 