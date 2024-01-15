15.01.2024 05:31 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 15 січня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Уночі можливий дрібний сніг. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

14 січня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без iстотних опадiв.

На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі 6 - 8° морозу, вдень 1 - 3º морозу.

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Народні прикмети

Якщо день видався морозним, незабаром прийде відлига.

Сині вечірні хмари цього дня передвіщали зміну погоди.

Спостерігали також за місяцем: якщо його роги гострі та яскраві, слід чекати вітру.

У народі говорили: “Січень гонить хурделицю за сім верст” – цей місяць хоча і холодний, але відносно спокійний.