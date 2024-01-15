Прогноз погоди у Харкові на 15 січня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Уночі можливий дрібний сніг. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
14 січня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без iстотних опадiв.
На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7 - 12 м/с.
Температура повітря: вночі 6 - 8° морозу, вдень 1 - 3º морозу.
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Постарайтеся стримувати бажання повчати, інакше засмутите і себе, і інших. Найкраще виявити свої організаторські таланти на роботі чи вдома.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Уночі можливий дрібний сніг. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться.
День народження Вікіпедії святкується щорічно 15 січня.
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