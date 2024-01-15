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15.01.2024  11:35   Віталій Хінєвіч

Комунальники Харкова розповіли, як усували аварії у вихідні

За минулі вихідні бригади аварійно-відновлювальних робіт КП «Харківводоканал» ліквідували 23 аварійні ситуації на водоводах і упорядкували 18 оглядових колодязів із заміною запірно-регулюючої арматури, передає РЕДПОСТ .


Комунальники Харкова розповіли, як усували аварії у вихідні
Зокрема, значний обсяг відновлювальних робіт на водопровідних магістралях було проведено у Шевченківському районі, де бригади Андрія Задорожного сконцентрувалися на усуненнях складних ушкоджень у приватному секторі.
 
«Аварійні ситуації сталися на трубопроводах вулиць Мирної (діаметр 400 мм) та Мирослава Мисли (діаметр 200 мм). Детально дослідивши пошкодження, спланували роботи та якісно їх виконали. Паралельно ліквідували аварію на водоводі на вулиці Ромена Роллана і упорядкували оглядовий колодязь по проспекту Людвіга Свободи», - поінформував провідний інженер районної служби Юрій Грищенко.
 
Варто зазначити, що для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.
 
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Тэги:  жкг, харків
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