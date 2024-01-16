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16.01.2024  11:40   Віталій Хінєвіч

У Харківській області триває обов'язкова евакуація з небезпечних громад

У ХОВА повідомили, що враховуючи безпекову ситуацію, запровадили обов’язкову евакуацію мешканців Кіндрашівської та Куриливської громад Куп’янського району, передає РЕДПОСТ .

 
Наразі в цих населених пунктах перебуває 3043 людей, з них 279 – діти. До евакуації закликають сім'ї з дітьми, які проживають у населених пунктах:
 
Благодатівка, Вишнівка, Василівка, Велика Шапківка, Гусинка, Грушівка, Дорошівка, Єгорівка, Курочкіне, Ковалівка, Миколаївка Перша, Моначинівка, Московка, Нечволодівка, Просянка, Прилютове, Самборівка, Смородьківка, Соболівка, Садове, Цибівка – Кіндрашівської громади; 
 
Біле, Воронцівка, Лісна Стінка, Сенькове, Синиха – Курилівської громади.
 
Усіх евакуйованих забезпечуємо житлом та підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій. Охочі евакуюватися можуть цілодобово телефонувати за номером 0-800-33-92-91.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що про наслідки ворожих обстрілів Харківщини повідомили у ХОВА.
 
Тэги:  евакуація, харків
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