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16.01.2024  11:59   Дмитро Колонєй

У терцентрах Харкова продовжують надавати натуральну допомогу

Мешкацям Харкова, які опинилися у складних життєвих обставинах, нагадують про можливість звернутися по допмогу.

Отримати допомогу можуть нужденні у терцентрах міста: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові триває допомога містянам.
 
Отримати допомогу можуть нужденні у терцентрах міста: Новини Харкова

Хто може отримати допомогу

  • містяни, які опинилися у складних  життєвих обставинах,
  • пенсіонери,
  • люді з інвалідністю,
  • ВПО.
Отримати допомогу можуть нужденні у терцентрах міста: Новини Харкова

На протязі 2023 року 

  • передаго одяг, взуття, постільну білизну 1197 громадянам, у тому числі 94-м ВПО.
  • надано 592 перукарські послуги.
  • пунктом прокату засобів реабілітації та малої механізації скористалися 37 особа.

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Отримати допомогу можуть нужденні у терцентрах міста: Новини Харкова

Отримати допомогу можуть нужденні у терцентрах міста: Новини Харкова

Куди та як звертатися

З 8:30 до 16:00 за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 13. 
Телефони для довідок: 725-26-15, (050) 063-78-17.
 
Нагадаємо, ранігше РЕДПОСТ писав про вакансії, які відкрилися у комунальному підприємстві Харкова.
 
Тэги:  допомога, харків
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