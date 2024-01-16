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16.01.2024  12:24   Дмитро Колонєй

Росія мобілізує щодня більше тисячі осіб

Про мобілізацію, бойові діїі та перемовини за агресором розповів представник ГУР МО України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, Росія мобілізує наразі ― 1000-1100 осіб щодня. Мета - поповнення втрат, яких армія агресора зазнає у війні проти України. Це зазначив преставник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький.
 
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«Щоби створити потужний стратегічний резерв їм справді необхідна мобілізація – це однозначно. Чи наважиться путін це зробити? До виборів навряд чи. Надалі – будемо дивитися. Але всі умови для проведення мобілізації в будь-який час у Росії створені», – сказав Вадим Скібіцький.
Про перемовини із РФ 
 
  • Будь-які переговори дають час РФ для відновлення потенціалу і продовження агресії
  • Заяви про те, що ворог нібито готовий до переговорів, здебільшого спрямовані на країни Заходу та Глобального Півдня.
  • Умови, які висуває агресор, не передбачають деокупації усіх українських територій, а отже не є прийнятними для нашої держави.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, як прикордонний безпілотник полює на окупантів на Харківщині.
 
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