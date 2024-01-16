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16.01.2024  12:30   Віталій Хінєвіч

У Міністерстві енергетики України повідомили про ситуацію зі світлом на Харківщині

За минулу добу заживлено 21 точку обліку у Харківській області.

 
Про це йдеться на Facebook сторінці Міністерства, передає РЕДПОСТ.
 
Зазначається, що зараз енергетики працюють над відновленням електроживлення на 36 об’єктах.
 
Залишаються знеструмленими через бойові дії 64 населені пункти та близько 15,9 тисячі споживачів.
 

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у населених пунктах Харківщини продовжують відновлювати електропостачання.

Тэги:  жкг, харків
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