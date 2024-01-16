У Міністерстві енергетики України повідомили про ситуацію зі світлом на Харківщині

За минулу добу заживлено 21 точку обліку у Харківській області.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у населених пунктах Харківщини продовжують відновлювати електропостачання.
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Якщо якесь завдання не піддається прямому тиску, спробуйте пошукати інші варіанти – сьогодні ви зумієте виявити хитромудрий хід, який наблизить вас до мети.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Нічний дрібний сніг до ранку поступово перейде в сильний дощ зі снігом. У другій половині дня його змінить сильний сніг, який закінчиться тільки ближче до вечора.
16 січня в Україні вшановується пам'ять захисників Донецького аеропорту, відомих як кіборги.
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