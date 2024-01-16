16.01.2024 12:55 Віталій Хінєвіч

У Харкові тепловики усунули 17 дефектів

Працівники КП «Харківські теплові мережі» за минулу добу оперативно локалізували та усунули 17 дефектів на мережах центрального опалення та гарячого водопостачання.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як розповіли на підприємстві, зараз бригади готуються до похолодання, яке очікується в ніч з 16 на 17 січня, та підвищують температуру теплоносія на всіх джерелах.

Крім того, працівники ХТМ обстежують теплові мережі щодо можливих витоків, проводять ревізію запірної арматури на теплових рамках, чистять фільтри, виконують технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем, а також відновлюють ізоляцію на тепломагістралях.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у населених пунктах Харківщини продовжують відновлювати електропостачання.