16.01.2024 13:14 Дмитро Колонєй

Почастішали випадки отруєння чадним газом: мешканцям Харківщини нагадують симптоми

Рятувальники дають поради житеям Харківщини.

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Підступність чадного газу у тому, що він абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до смерті. Щоби вчасно зреагувати у випадку отруєння ним, треба запамʼятайте основні симптоми:

головний біль;

нудота;

прискорене дихання;

слабкість;

відчуття втоми;

запаморочення.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про смерть чоловіка Харкові, який отруївся чадним газом.