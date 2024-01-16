    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Почастішали випадки отруєння чадним газом: мешканцям Харківщини нагадують симптоми
16.01.2024  13:14   Дмитро Колонєй

Почастішали випадки отруєння чадним газом: мешканцям Харківщини нагадують симптоми

Рятувальники дають поради житеям Харківщини.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, почастішали випадки отруєння людей чадним газом і продуктами горіння.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Підступність чадного газу у тому, що він абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до смерті. Щоби вчасно зреагувати у випадку отруєння ним, треба запамʼятайте основні симптоми: 
 
  • головний біль;
  • нудота;
  • прискорене дихання;
  • слабкість;
  • відчуття втоми;
  • запаморочення.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про смерть чоловіка Харкові, який отруївся чадним газом.

 

Тэги:  смерть, поради, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.01 Надзвичайні події У Харкові рецидивіст вбив свою подругу під час сварки та бійки 10.01 Надзвичайні події Окупанти вбили жінку на Харківщині (фото) 10.01 Надзвичайні події У Харкові знайдена мертвою зникла безвісті літня жінка
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 