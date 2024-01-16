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16.01.2024  13:35   Віталій Хінєвіч

У Харкові продовжили заборону руху транспорту вулицею Трінклера

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення робіт з усунення наслідків ворожих обстрілів, передає РЕДПОСТ .

 
Рух транспорту на вул. Трінклера, на ділянці від пр. Незалежності до майдану Свободи, заборонений щодня з 8:00 до 18:00 до 20 січня.
 
Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вул. Сумською, пр. Незалежності, пр. Науки, майданом Свободи та ін.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що рух транспорту на вул. Трінклера, на ділянці від пр. Незалежності до майдану Свободи, заборонений до 18:00 15 січня.
 
Тэги:  харків, дороги
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