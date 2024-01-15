    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт У Харкові на вулиці Трінклера тимчасово заборонено рух транспорту
15.01.2024  13:15   Віталій Хінєвіч

У Харкові на вулиці Трінклера тимчасово заборонено рух транспорту

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення робіт з усунення наслідків ворожих обстрілів, передає РЕДПОСТ .

 
Рух транспорту на вул. Трінклера, на ділянці від пр. Незалежності до майдану Свободи, заборонений до 18:00 15 січня.
 
Об’їхати закриту ділянку можна вул. Сумською, пр. Незалежності, пр. Науки, пл. Свободи та ін.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у населених пунктах Харківщини продовжують відновлювати електропостачання.
 
Тэги:  харків, дороги
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.01 Надзвичайні події На Харківщині виявлено колаборантку, яка відповідала за перетин російських блокпостів 15.01 Дороги та транспорт Автобус з Фінляндії почав курсувати Харковом (фото)   15.01 Суспільство У Харкові чекають на сильний мокрий сніг
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 