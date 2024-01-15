15.01.2024 12:55 Віталій Хінєвіч

У населених пунктах Харківщини продовжують відновлювати електропостачання

Фахівці Дергачівського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" частково відновили електропостачання у селі Шаповалівка Харківського району, передає РЕДПОСТ .

Як розповів начальник Дергачівського РЕМ Володимир Климчук, щоб повернути світло в оселі місцевих жителів, енергетики виконали великий обсяг робіт: від відновлення високовольтної лінії, яка живить Шаповалівку, до заміни трансформатора, опор та дротів у самому селі.

"Тут складний рельєф, який не дозволяв нам певний час працювати. Зараз земля замерзла, і наша техніка змогла проїхати. Наразі всі, хто постійно проживає у селі, - зі світлом", - зазначив Володимир Климчук.

До війни у Шаповалівці було зареєстровано близько 60-ти точок обліку. За інформацією місцевої влади, зараз населення села складає 12 осіб.

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