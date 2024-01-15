15.01.2024 12:25 Віталій Хінєвіч

Лід і сніг у Харкові прибирають понад 1,9 тисячі комунальників

До робіт з прибирання снігу та льоду в Харкові сьогодні, 15 січня, залучили понад 1,9 тис. працівників комунальних підприємств, передає РЕДПОСТ .

Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства, на вулицях міста також працюють 49 одиниць автотракторної техніки та 86 засобів малої механізації.

У тому числі на прибудинкових територіях, які обслуговує КП «Харківблагоустрій», сніг прибирають 1,7 тис. працівників.

На об'єктах СКП «Харківзеленбуд» працюють 207 робітників. Вони очищають тротуари та пішохідні доріжки в парках, скверах і на інших територіях.

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