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15.01.2024  12:25   Віталій Хінєвіч

Лід і сніг у Харкові прибирають понад 1,9 тисячі комунальників

До робіт з прибирання снігу та льоду в Харкові сьогодні, 15 січня, залучили понад 1,9 тис. працівників комунальних підприємств, передає РЕДПОСТ .

 
Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства, на вулицях міста також працюють 49 одиниць автотракторної техніки та 86 засобів малої механізації.
 
У тому числі на прибудинкових територіях, які обслуговує КП «Харківблагоустрій», сніг прибирають 1,7 тис. працівників.
 
На об'єктах СКП «Харківзеленбуд» працюють 207 робітників. Вони очищають тротуари та пішохідні доріжки в парках, скверах і на інших територіях.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова розповіли, як усували аварії у вихідні.
 
Тэги:  жкг, харків
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