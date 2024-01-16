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16.01.2024  13:59   Дмитро Колонєй

У Харкові по дорозі між лікарнями на Салтівці зникла безвісті неохайно вдягнена жінка

У Харкові триває розшук 66-річної Тетяни Солодової.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові розшукують 66-річну Тетяну Йосипівну Солодову. 11 січня 2024 року низенька (150 см.) худорлява жінка зі світлим котротким фарбленим волоссям у сірій дутій короткій куртці зі срібним вставками, чорно-білій шапці з хутра, чорних штанах та білих гумових чоботах із чорно-червоною лаковою сумкою у руках відправилася з території Медкомлексу до лікарні №8 на Салтвіському шосе. І зникла.
 
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Жінка потребує медичної допомоги!
Може мати неохайний вигляд!
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині розшукують зниклу безвісті 75-річну Валентину Третяк.
 
Тэги:  розшук, пошук, харків
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