16.01.2024 14:05 Віталій Хінєвіч

Патрульні у Харкові виявили осіб причетних до зберігання наркотиків

Правоохоронцями було виявлено речовини рослинного та синтетичного походження.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

За минулу добу патрульні виявили 8 осіб, які мали з собою, ймовірно, наркотичні речовини. Під час поверхневих перевірок поліцейські виявили у громадян речовини синтетичного та рослинного походження.

Надалі цими випадками будуть займатися слідчі.

«Нагадуємо, що за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів передбачена кримінальна відповідальність»,- йдеться у повідомленні.